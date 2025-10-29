Jardin zéro déchets Ossau durable Espace Laprade Arudy

Espace Laprade 2 rue du Parc national Arudy Pyrénées-Atlantiques

Initiative organisée dans le cadre de l’opération « Ossau durable » Agir pour l’environnement commence souvent par des gestes concrets, à portée de main. Quatre ateliers et actions vous invitent sur plusieurs jours à repenser vos habitudes tout en développant des pratiques utiles et responsables. Ce mercredi, apprenez à composter vos déchets organiques,

à comprendre le cycle naturel de la matière et à produire un engrais riche pour vos plantes. Inscription nécessaire. .

Espace Laprade 2 rue du Parc national Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 23 97 eco-ambassadeur@cc-ossau.fr

