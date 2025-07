Talkin’ All That Jazz – Jardin 21 – Open Air Jardin21 Paris

Talkin’ All That Jazz – Jardin 21 – Open Air Jardin21 Paris dimanche 27 juillet 2025.

Mixs vinyles, sets thématiques, ambiance intergénérationnelle et initiation danse par Moossa Step (Jeu de Jambes / Original Magik Step).

Au programme : Jazz Dancefloor dans toutes ses formes par Lord Funk et Psycut — Hard Bop, Soul Jazz, Jazz Fusion, Acid Jazz, Jazz Hip Hop, Jazz Funk, Disco Jazz, Latin Jazz, Samba Jazz, Broken Beat, Future Jazz, etc.

Ouverture du Jardin21 : 12h – 23h

DJ sets : 16h – 23h

Un nouveau rendez-vous dominical autour des musiques jazz et de la danse, porté par Lord Funk et Psycut, figures du vinyle et du club jazz !

Le dimanche 27 juillet 2025

de 16h00 à 23h00

gratuit

Entrée libre

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-27T16:00:00+02:00

fin : 2025-07-27T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-07-27T16:00:00+02:00_2025-07-27T23:00:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://shotgun.live/events/talkin-all-that-jazz-au-jardin-21-open-air