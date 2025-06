FESTIVAL VIÑETA 2025 – Jardin21 Paris 22 juin 2025

Cette programmation 100% latino rassemble l’art, la musique, la mode et bien plus encore pour une journée dédiée à la communauté, à l’expression et à l’échange culturel. 15 artistes ont été invités par le collectif Bulletpoint afin d’amplifier la présence de la créativité latine en Europe.

Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h

Evénement : 14h – 22h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

Le dimanche 22 juin 2025

de 14h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Jardin21 12a Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Une célébration de l’art et de la culture latinos ᰔ