Soirée de lancement du Festival Silhouette 2025 Jardin21 Paris 1 juillet 2025

Dans le cadre de la soirée de lancement du Festival Silhouette, vous pourrez donc découvrir la sélection 2025 et assister aux deux DJ Sets de Na Na Ni et Maïa, deux DJs spécialement choisies par l’Association Silhouette afin de fêter comme il se doit le lancement de la 24e édition du festival !

Et pour l’occasion, Silhouette organise une tombola.

À gagner : places de concert, théâtre, cinéma, DVDs, vinyles, goodies Silhouette…

️ Tickets en vente en ligne dès maintenant ici et sur place le soir-même.

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

✿ Event : 20h – 00h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

: ́ ́

Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette

saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 3 avril au 28 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

〰 Bar & restauration sur place

〰 Toutous bienvenus

〰 Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Le mardi 01 juillet 2025

de 20h00 à 00h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-01T23:00:00+02:00

2025-07-01T21:00:00+02:00_2025-07-01T01:00:00+02:00

fin : 2025-07-01T03:00:00+02:00

Jardin21 12a, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Mercredi 2 juillet au Jardin21, à partir de 20h, l’Association Silhouette organise sa soirée de lancement de la 24e édition du Festival !