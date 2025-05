48H de l’Agriculture Urbaine au Jardin21 – Jardin21 Paris, 17 mai 2025, Paris.

Les 48h de l’agriculture urbaine est l’événement vitrine de l’agriculture urbaine en France et en Europe. Coordonné à l’échelle nationale par l’Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle (AFAUP), le festival propose au grand public chaque année le temps d’un weekend, de nombreuses événements autour de l’agriculture urbaine et de l’alimentation durable : opérations de végétalisation, créations de jardins-potagers, ateliers pratiques, visites, ciné-débats, conférences et tables rondes, banquets populaires et soirées festives…

Rendez-vous samedi 17 mai pour une journée spéciale autour du jardinage en ville :

Au programme → 3 ateliers jardinage gratuits (sur inscription), pour tous les âges :

12h l Balade verte au jardin : Inscription

14h30 l Boutures pour toustes : Inscription

16h30 l Blind test aromatiques : Inscription

Envie de développer votre main verte et d’apprendre les secrets du jardinage ? Ces ateliers sont faits pour vous !

Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

DJ sets : 21h – 04h

Entrée libre.

Le samedi 17 mai 2025

de 12h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr

Le Jardin21 participe aux 48h de l’Agriculture Urbaine – édition spéciale 10 ans !