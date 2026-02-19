Jardinage au naturel Les Jardins Respectueux Châteaubernard
Jardinage au naturel
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
2026-03-29
Découvrez comment recréer du lien entre alimentation durable et pratiques culturales lors de cet atelier avec nos solutions innovantes zéro déchet !
English :
Discover how to recreate the link between sustainable food and farming practices during this workshop with our innovative zero-waste solutions!
