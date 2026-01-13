Jardinage collectif Parc Saint-Melaine, Chantepie Chantepie
Jardinage collectif Parc Saint-Melaine, Chantepie Chantepie dimanche 15 février 2026.
Jardinage collectif Parc Saint-Melaine, Chantepie Chantepie Dimanche 15 février, 14h00 Ille-et-Vilaine
Pour prendre soin de l’îlot fruitier du parc Saint-Melaine, nous créons un groupe pour jardiner collectivement.
Pour prendre soin de l’îlot fruitier du parc Saint-Melaine, nous jardinerons collectivement pour : désherber, pailler, tutorer… Pour que les plants soient tout beaux pour le printemps !
Le jardinage sera suivi d’un goûter en toute simplicité pour faire connaissance et discuter.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-15T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-15T17:00:00.000+01:00
1
contact@collectif-lesfolepis.org
Parc Saint-Melaine, Chantepie avenue André Bonnin, Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine