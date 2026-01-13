Jardinage collectif Parc Saint-Melaine, Chantepie Chantepie Dimanche 15 février, 14h00 Ille-et-Vilaine

Pour prendre soin de l’îlot fruitier du parc Saint-Melaine, nous créons un groupe pour jardiner collectivement.

Pour prendre soin de l’îlot fruitier du parc Saint-Melaine, nous jardinerons collectivement pour : désherber, pailler, tutorer… Pour que les plants soient tout beaux pour le printemps !

Le jardinage sera suivi d’un goûter en toute simplicité pour faire connaissance et discuter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-15T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T17:00:00.000+01:00

contact@collectif-lesfolepis.org

Parc Saint-Melaine, Chantepie avenue André Bonnin, Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



