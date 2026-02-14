Jardinage collectif, Parc Saint-Melaine, Chantepie, Chantepie

Jardinage collectif Dimanche 15 février, 14h00 Parc Saint-Melaine, Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:00:00+01:00

Pour prendre soin de l’îlot fruitier du parc Saint-Melaine, nous jardinerons collectivement pour : désherber, pailler, tutorer… Pour que les plants soient tout beaux pour le printemps !

Le jardinage sera suivi d’un goûter en toute simplicité pour faire connaissance et discuter.

Parc Saint-Melaine, Chantepie avenue André Bonnin, Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@collectif-lesfolepis.org »}]

Pour prendre soin de l’îlot fruitier du parc Saint-Melaine, nous créons un groupe pour jardiner collectivement. jardinage collectif