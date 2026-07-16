Jardinages artistiques – résidence créative et tinctoriales au jardin, Tiers-lieu des évidences, Bachy
vendredi 24 juillet 2026 · Tiers-lieu des évidences · Bachy
Informations pratiques
Jardinages artistiques – résidence créative et tinctoriales au jardin Vendredi 24 juillet, 10h00 Tiers-lieu des évidences Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T19:00:00+02:00
Le jardin pour nous relier à la terre et au vivant,
L’art et la création pour dépasser la gravité (environnante)
Le collectif, pour aller plus loin, y compris dans la solidarité et le soin pour le vivant …
L’association Les Tinctoriales s’installe au jardin pour une journée de création et d’interprétation.
Programme
- observation, identification et extraction de couleurs de plantes communes ou d’autres plus rares, impression botanique, tissage, dessin, photographie …
- création avec les ressources tinctoriales et humaines du lieu d’accueil, puis exposition à la fin de l’été à L’Orangerie du jardin des plantes de Lille.
Tiers-lieu des évidences 93 rue Léo Lagrange 59830 bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0608321110
L’association Les Tinctoriales s’installe au jardin pour une journée de création et d’interprétation.
Les Evidences