Jardinages artistiques – résidence créative et tinctoriales au jardin, Tiers-lieu des évidences, Bachy

Informations pratiques

Jardinages artistiques – résidence créative et tinctoriales au jardin Vendredi 24 juillet, 10h00 Tiers-lieu des évidences Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T19:00:00+02:00

Le jardin pour nous relier à la terre et au vivant,

L’art et la création pour dépasser la gravité (environnante)

Le collectif, pour aller plus loin, y compris dans la solidarité et le soin pour le vivant …

L’association Les Tinctoriales s’installe au jardin pour une journée de création et d’interprétation.

Programme

observation, identification et extraction de couleurs de plantes communes ou d’autres plus rares, impression botanique, tissage, dessin, photographie …

création avec les ressources tinctoriales et humaines du lieu d’accueil, puis exposition à la fin de l’été à L’Orangerie du jardin des plantes de Lille.

Tiers-lieu des évidences 93 rue Léo Lagrange 59830 bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0608321110

L’association Les Tinctoriales s’installe au jardin pour une journée de création et d’interprétation.

Les Evidences