Jardiner au château de Beaumont-sur-Oise, Château de Beaumont-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise

Jardiner au château de Beaumont-sur-Oise Dimanche 28 juin, 11h00 Château de Beaumont-sur-Oise Val-d’Oise

Inscription obligatoire et adhésion à l’association recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Jardiner le château de Beaumont

Depuis le 17e siècle, le château de Beaumont-sur-Oise est en ruines. En trois siècles, un écosystème propre au monument historique s’est développé et il y a aujourd’hui une continuité très forte entre la pierre et le végétal. Nous ne le reconstruirons pas.

Valoriser ce monument médiéval exceptionnel suppose non pas de supprimer les arbres qui en ont fait leur domaines mais de réfléchir à comment faire cohabiter nature et architecture, au service du monument mais aussi de tout le vivant qui s’y déploie.

Notre association est convaincue que les monuments historiques peuvent être des formidables alliés de la biodiversité. À notre modeste échelle d’habitant·es de la commune, aux compétences diverses, nous contribuons à faire de ce château un lieu accueillant pour toutes et tous, humains, mais aussi plantes et animaux.

Rejoignez-nous pour entretenir ensemble ce monument extraordinaire de notre ville et participer à sa valorisation. Dans une ambiance conviviale et amicale, le Cercle beaumontois du patrimoine, membre de l’Union REMPART, mouvement de restauration du patrimoine et d’éducation populaire, s’engage à prendre soin du château en en faisant, quelques dimanches par an, un jardin qui n’attend que vous pour respirer et s’épanouir.

Château de Beaumont-sur-Oise Place du château Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cerclebp@gmail.com »}]

Participez à l’entretien d’un site médiéval exceptionnel avec l’association locale qui vous accompagnera pour devenir des jardinier·ères du patrimoine ! Jardin Château

Dessin de Cendrine BONAMI-REDLER ; Cercle beaumontois du Patrimoine – Groupement REMPART Île-de-France