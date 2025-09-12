Jardiner au fil des saisons Le Bouyssou

Jardiner au fil des saisons Le Bouyssou vendredi 12 septembre 2025.

Jardiner au fil des saisons

Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 09:00:00

fin : 2025-09-12 13:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Venez nous rejoindre à la micro-ferme Lou Baptistou, pour apprendre ou échanger, au fil des saisons, sur les techniques de jardinage utilisées par l’association dans son approche permaculturelle

– micro-maraichage intensif sur sol vivant

– agroforesterie

– travail à la main avec des outils modernes et performants

Venez nous rejoindre à la micro-ferme Lou Baptistou, pour apprendre ou échanger, au fil des saisons, sur les techniques de jardinage utilisées par l’association dans son approche permaculturelle

– micro-maraichage intensif sur sol vivant

– agroforesterie

– travail à la main avec des outils modernes et performants .

Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie +33 6 65 23 65 79

English :

Come and join us at the Lou Baptistou micro-farm, to learn or exchange, as the seasons go by, about the gardening techniques used by the association in its permaculture approach:

? intensive micro-gardening on living soil

? agroforestry

? manual work with modern, high-performance tools

German :

Kommen Sie zu uns auf die Mikrofarm Lou Baptistou, um im Laufe der Jahreszeiten die Gartentechniken zu erlernen oder sich darüber auszutauschen, die der Verein in seinem permakulturellen Ansatz verwendet:

? intensiver Mikro-Gemüseanbau auf lebendem Boden

? Agroforstwirtschaft

? Handarbeit mit modernen und leistungsfähigen Werkzeugen

Italiano :

Venite a trovarci alla microfattoria Lou Baptistou, per imparare o discutere, con il passare delle stagioni, le tecniche di giardinaggio utilizzate dall’associazione nel suo approccio alla permacultura:

micro-giardinaggio intensivo su terreno vivo

agroforestazione

lavoro manuale con strumenti moderni e performanti

Espanol :

Acompáñenos a la microgranja de Lou Baptistou para aprender o debatir, con el paso de las estaciones, las técnicas de jardinería utilizadas por la asociación en su enfoque de permacultura:

microjardinería intensiva en suelo vivo

agroforestería

trabajo manual con herramientas modernas y eficaces

L’événement Jardiner au fil des saisons Le Bouyssou a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Figeac