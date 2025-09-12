Jardiner au fil des saisons Le Bouyssou
Jardiner au fil des saisons Le Bouyssou vendredi 12 septembre 2025.
Jardiner au fil des saisons
Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 09:00:00
fin : 2025-09-12 13:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Venez nous rejoindre à la micro-ferme Lou Baptistou, pour apprendre ou échanger, au fil des saisons, sur les techniques de jardinage utilisées par l’association dans son approche permaculturelle
– micro-maraichage intensif sur sol vivant
– agroforesterie
– travail à la main avec des outils modernes et performants
Venez nous rejoindre à la micro-ferme Lou Baptistou, pour apprendre ou échanger, au fil des saisons, sur les techniques de jardinage utilisées par l’association dans son approche permaculturelle
– micro-maraichage intensif sur sol vivant
– agroforesterie
– travail à la main avec des outils modernes et performants .
Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie +33 6 65 23 65 79
English :
Come and join us at the Lou Baptistou micro-farm, to learn or exchange, as the seasons go by, about the gardening techniques used by the association in its permaculture approach:
? intensive micro-gardening on living soil
? agroforestry
? manual work with modern, high-performance tools
German :
Kommen Sie zu uns auf die Mikrofarm Lou Baptistou, um im Laufe der Jahreszeiten die Gartentechniken zu erlernen oder sich darüber auszutauschen, die der Verein in seinem permakulturellen Ansatz verwendet:
? intensiver Mikro-Gemüseanbau auf lebendem Boden
? Agroforstwirtschaft
? Handarbeit mit modernen und leistungsfähigen Werkzeugen
Italiano :
Venite a trovarci alla microfattoria Lou Baptistou, per imparare o discutere, con il passare delle stagioni, le tecniche di giardinaggio utilizzate dall’associazione nel suo approccio alla permacultura:
micro-giardinaggio intensivo su terreno vivo
agroforestazione
lavoro manuale con strumenti moderni e performanti
Espanol :
Acompáñenos a la microgranja de Lou Baptistou para aprender o debatir, con el paso de las estaciones, las técnicas de jardinería utilizadas por la asociación en su enfoque de permacultura:
microjardinería intensiva en suelo vivo
agroforestería
trabajo manual con herramientas modernas y eficaces
L’événement Jardiner au fil des saisons Le Bouyssou a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Figeac