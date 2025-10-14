Jardiner au naturel à Bordeaux Salon de la Mairie Bordeaux

Jardiner au naturel à Bordeaux Samedi 13 décembre, 10h00 Salon de la Mairie Gironde

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T10:00:00+01:00 – 2025-12-13T12:00:00+01:00

Fin : 2025-12-13T10:00:00+01:00 – 2025-12-13T12:00:00+01:00

Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 heures réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. Nous aborderons les ressources insoupçonnées du jardin, les bons conseils de l’automne pour accueillir la biodiversité et les astuces pour aider la faune à traverser nos jardins.

Date : Samedi 13 décembre, 10h à 12h

Lieu : Salon de la Mairie, Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux

Note au moment de l’inscription : sélectionnez « »Je suis un particulier« » et « »autre« »

CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11

Salon de la Mairie Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://catalogue-koncilio.dendreo.com/formation/69/jardiner-au-naturel »}]

Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier d’automne, nous vous invitons à venir sur la ville de Bordeaux. biodiversité ressources

Association Ecosite du Bourgailh