Jardiner au naturel à Saint-Médard-en-Jalles Salle Antonin Larroque Saint-Médard-en-Jalles

Jardiner au naturel à Saint-Médard-en-Jalles Samedi 29 novembre, 14h00 Salle Antonin Larroque Gironde

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T14:00:00 – 2025-11-29T16:00:00

Fin : 2025-11-29T14:00:00 – 2025-11-29T16:00:00

Bordeaux Métropole vous propose de participer à une animation de 2 heures réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. Nous aborderons les ressources insoupçonnées du jardin, les bons conseils de l’autome pour accueillir la biodiversité et les astuces pour aider la faune à traverser nos jardins.

Date : Samedi 29 novembre 2025 de 14h à 16h

Lieu : Salle Antonin Larroque, 9, route de Saint-Aubin, Saint-Médard-en-Jalles

Note au moment de l’inscription : sélectionnez « »Je suis un particulier« » et « »autre« »

CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11″

Salle Antonin Larroque 9 route de saint-Aubin, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité pour votre jardin au rythme des saisons. Pour cette animation spécial AUTOMNE, nous vous invitons à venir sur la ville de Saint-Médard-en-Jalles biodiversité jardin

Association Ecosite du Bourgailh