Jardiner au naturel – Tailles et tontes, Centre de recyclage du Taillan-Médoc, Le Taillan-Médoc

Jardiner au naturel – Tailles et tontes Samedi 2 mai, 14h00 Centre de recyclage du Taillan-Médoc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Atelier : Que faire de ses déchets verts au jardin ?

Que faire de sa tonte de pelouse ? De ses branches après la taille ? Et au fond… existe-t-il vraiment des “mauvaises herbes” ?

Cet atelier convivial vous propose d’explorer autrement les déchets végétaux issus de votre jardin. À travers des astuces pratiques, des anecdotes et des échanges d’expériences, nous verrons comment transformer ces “déchets” en véritables ressources pour nourrir votre sol et favoriser la biodiversité.

Entre temps théorique et chantier collectif, vous découvrirez des solutions simples, concrètes et faciles à mettre en place chez vous pour réduire vos déchets verts tout en prenant soin de votre jardin.

Au programme :

* Réaliser un diagnostic de votre jardin.

* Comprendre l’impact de vos pratiques (tonte, taille…) sur la biodiversité.

* Découvrir des solutions alternatives pour gérer ses végétaux.

* Apprendre à valoriser ce que produit votre jardin : tonte, herbes de désherbage, broyat.

* S’initier à des techniques naturelles comme le paillage ou la lasagne permacole.

* Participer à la création d’une “lasagne” de culture, une zone fertile réalisée avec les végétaux issus du jardin.

Toutes les formations au compostage et au jardinage zéro déchet sont proposées en partenariat avec l’association Au Ras Du Sol.

Centre de recyclage du Taillan-Médoc Route de Saint-Aubin, Le Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/340/ »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/dechets-verts »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-reduis-je-reutilise/je-broie »}]

Que faire de sa tonte, de ses branches ou des “mauvaises herbes” ? Découvrez comment valoriser vos déchets verts au jardin : paillage, lasagne permacole et astuces pour favoriser la biodiversité. jardinage déchets verts

Charlotte Barbier – Bordeaux Métropole