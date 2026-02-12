Jardiner Autrement Vieille-Église
Jardiner Autrement Vieille-Église vendredi 10 avril 2026.
Jardiner Autrement
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Conseils et réalisation d’un jardin en lasagne. Prévoyez des chaussures adaptées et des gants.
Animé par la CCRA .
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 l.marichez@ccra.fr
