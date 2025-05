Jardiner avec le Thaurion – Pontarion, 2 juin 2025 09:30, Pontarion.

Creuse

Jardiner avec le Thaurion
Pontarion

2025-06-02 09:30:00

2025-06-19 16:00:00

2025-06-02

2025-06-12

2025-06-19

2025-06-20

Dans le cadre de « Voisinons à Ponthaurihlion sous Saint Martat »

Et en préparation des événements de l’été, l’association des Jardinières intervient pour aménager la balade reliant l’Espace Pêche et Nature de Pontarion aux chutes du Poirier à Saint-Hilaire-le-Château (balade programmée le 10 juillet à 14h). Une occasion de voisiner autour du Thaurion, avec les passant-e-s et usagers humains et non-humains.

Plusieurs interventions in situ sont programmées en juin. Vous pouvez nous accompagner dans ce projet sur une ou plusieurs dates, le temps que vous voulez.

Sur inscription. Prévoir pique-nique. .

La Boutique des idées

Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 09 15 boutiquedesidees.coordination@gmail.com

