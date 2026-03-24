Jardiner la Ville La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

Jardiner la Ville

La Fabrique Rêves de Ville 5 bd Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-04-04

L’exposition-atelier itinérante Jardiner la ville propose d’explorer l’avenir écologique des villes. Elle a été conçue par la Cité de l’architecture et du patrimoine, partenaire de Le Mans Métropole.

Cette exposition immersive invite à repenser la ville comme un écosystème durable et végétalisé. Une grande maquette manipulable illustre comment la nature peut transformer le paysage urbain. Jardins partagés, façades végétalisées, toitures cultivées, fermes urbaines ou réaménagement de friches sont autant d’initiatives qui réinventent nos espaces de vie pour les rendre plus habitables et durables.

L’exposition-atelier se déroule en trois temps.

1. Découvrir le mur des projets citoyens

Une sélection de projets inspirants montre comment des citoyens à travers le monde réinventent leurs cadres de vie. Ces initiatives, illustrées par des photographies, s’organisent autour de six thèmes.

Agriculture urbaine,

friches aménagées,

jardins partagés,

toits végétalisés,

nature verticale,

guérilla jardinière

2. Manipuler la matériauthèque

Constituée d’une vingtaine d’échantillons de matériaux naturels (pierres, terres de différentes régions françaises), et d’un herbier revisité, la matériauthèque permet aux visiteurs de découvrir par le toucher les matériaux utilisés en architecture et en urbanisme.

3. Construire le plateau-paysage

Au cœur de l’exposition, un plateau géant invite les visiteurs à imaginer et construire une ville idéale, transformée par la nature. Avec des modules en bois brut et divers matériaux, ils créent une maquette explorant l’équilibre entre espaces bâtis et espaces verts dans un paysage urbain renouvelé.

Des visites-ateliers et des visites flash, gratuites sur inscription, sont proposées tout au long de l’exposition .

La Fabrique Rêves de Ville 5 bd Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Jardiner la ville travelling exhibition-workshop explores the ecological future of cities. It was designed by the Cité de l’architecture et du patrimoine, a partner of Le Mans Métropole.

L’événement Jardiner la Ville Le Mans a été mis à jour le 2026-03-20 par CDT72