Jardiner naturellement, Zéro Phyto Montville

Jardiner naturellement, Zéro Phyto
Rue Baron Bigot Montville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-14 10:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Date(s) :
2025-10-14
Dans le cadre de la Semaine du Goût, découvrez l’exposition « Jardiner naturellement, Zéro Phyto » au Musée des Sapeurs-Pompiers de France de Montville.
Une exposition en partenariat avec l’association Culture et bibliothèque pour tous et l’association des Jardins ouvriers et familiaux de Montville.
Entrée libre. .
Rue Baron Bigot Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 13 51 musee-sapeurs-pompiers@wanadoo.fr
English : Jardiner naturellement, Zéro Phyto
German :
Italiano :
Espanol :
