Jardiner naturellement, Zéro Phyto Montville

Jardiner naturellement, Zéro Phyto

Rue Baron Bigot Montville Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-14 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-14

Dans le cadre de la Semaine du Goût, découvrez l’exposition « Jardiner naturellement, Zéro Phyto » au Musée des Sapeurs-Pompiers de France de Montville.

Une exposition en partenariat avec l’association Culture et bibliothèque pour tous et l’association des Jardins ouvriers et familiaux de Montville.

Entrée libre. .

Rue Baron Bigot Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 13 51 musee-sapeurs-pompiers@wanadoo.fr

