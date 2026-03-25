Jardiner sans dépenser ou presque pas Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Les gestes de jardinage pour faire foisonner les végétaux à toutes la saison sont très variés.

Nous vous invitons à venir vous exercer, soit dans la serre de la Maison du Jardinage et du compostage, ou au potager selon la météo.

La thématique de la multiplication des végétaux est accessible à tous et à toutes. Il n’est pas nécessaire d’avoir des grandes connaissances pour suivre cet atelier. Juste l’envie d’apprendre !

Un atelier idéal pour débuter et acquérir les bons gestes de jardinage.

Envie de faire pousser davantage de plantes sans en acheter ? Découvrez les techniques de base pour multiplier vos végétaux : semis, repiquage, bouturage…

Le mercredi 01 avril 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-01T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T14:00:00+02:00_2026-04-01T15:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

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