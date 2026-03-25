Jardiner sans dépenser ou presque pas Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Jardiner sans dépenser ou presque pas Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Jardiner sans dépenser ou presque pas Maison du Jardinage et du Compostage PARIS mercredi 1 avril 2026.

Les gestes de jardinage pour faire foisonner les végétaux à toutes la saison sont très variés.

Nous vous invitons à venir vous exercer, soit dans la serre de la Maison du Jardinage et du compostage, ou au potager selon la météo.

La thématique de la multiplication des végétaux est accessible à tous et à toutes. Il n’est pas nécessaire d’avoir des grandes connaissances pour suivre cet atelier. Juste l’envie d’apprendre !

Un atelier idéal pour débuter et acquérir les bons gestes de jardinage.

Envie de faire pousser davantage de plantes sans en acheter ? Découvrez les techniques de base pour multiplier vos végétaux : semis, repiquage, bouturage…
Le mercredi 01 avril 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit

Inscription en ligne obligatoire  

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-01T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-01T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-01T14:00:00+02:00_2026-04-01T15:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature


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