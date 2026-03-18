Jardineyre Maison du Val de l’Eyre Le Barp

Jardineyre

Maison du Val de l’Eyre 75 Avenue des Pyrénées Le Barp Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Atelier nature Les arbres au jardin et la biodiversité

Dans le cadre de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides, AFL Outils du Barp Jardineyre propose un atelier animé par Annie Montrichard (La Ferme des Bleuets).

Samedi 28 mars 2026 14h30 à 17h à la Maison du Val de l’Eyre Le Barp

Au programme informations sur le rôle des arbres au jardin et pour la biodiversité, quels arbres choisir et comment les implanter, suivies d’un atelier d’impression végétale sur tissu à partir de feuilles d’arbres et d’arbustes.

Gratuit Tout public .

Maison du Val de l’Eyre 75 Avenue des Pyrénées Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 26 93 27 afloutils@gmail.com

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English : Jardineyre

L’événement Jardineyre Le Barp a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Val de l’Eyre