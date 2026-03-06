Jardinez malin, jardinez sain ! Salle polyvalente Mauzens-et-Miremont
Salle polyvalente Le bourg Mauzens-et-Miremont Dordogne
10h-17h. LPO, CCVH, l’abeille périgordine, horticulteurs, pépiniéristes, stand graines, vente de marmites norvégiennes, artisans, animations. Buvette, restauration. Gratuit
Participants
LPO (ligue de protection des oiseaux)
CCVH Les ambassadeurs de la biodiversité
L’abeille Périgordine
Horticulteurs, pépiniéristes
Régénération des sols
Stand graines Kokopelli
Vente de marmites norvégiennes
Livres…
Artisans poteries, teintures végétales, vanneries, plantes médicinales, nichoirs
Animations
10h happy cultors les semis (printemps de la biodiversité)
14h30 LPO Une chouette un village
Buvette, restauration rapide .
Salle polyvalente Le bourg Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 14 68 15
English :
10am-5pm. LPO, CCVH, l’abeille périgordine, horticulturists, nurserymen, seed stand, Norwegian cooking pots for sale, craftsmen, entertainment. Refreshments and food. Free
