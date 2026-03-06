Jardinez malin, jardinez sain ! Salle polyvalente Mauzens-et-Miremont

Jardinez malin, jardinez sain !

Salle polyvalente Le bourg Mauzens-et-Miremont Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

10h-17h. LPO, CCVH, l’abeille périgordine, horticulteurs, pépiniéristes, stand graines, vente de marmites norvégiennes, artisans, animations. Buvette, restauration. Gratuit

Participants

LPO (ligue de protection des oiseaux)

CCVH Les ambassadeurs de la biodiversité

L’abeille Périgordine

Horticulteurs, pépiniéristes

Régénération des sols

Stand graines Kokopelli

Vente de marmites norvégiennes

Livres…

Artisans poteries, teintures végétales, vanneries, plantes médicinales, nichoirs

Animations

10h happy cultors les semis (printemps de la biodiversité)

14h30 LPO Une chouette un village

Buvette, restauration rapide .

Salle polyvalente Le bourg Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 14 68 15

English :

10am-5pm. LPO, CCVH, l’abeille périgordine, horticulturists, nurserymen, seed stand, Norwegian cooking pots for sale, craftsmen, entertainment. Refreshments and food. Free

