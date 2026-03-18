Jardinière murale Roubaix
Jardinière murale Roubaix samedi 18 avril 2026.
Jardinière murale
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Pour amener les saveurs de la cuisine méditerranéenne faites pousser vos plantes aromatiques !
Un atelier idéal pour les apprenti·es bricoleur·ses à la main verte, découvrez des techniques de fabrication, de découpe et d’assemblage manuelles.
Pour amener les saveurs de la cuisine méditerranéenne faites pousser vos plantes aromatiques !
Un atelier idéal pour les apprenti·es bricoleur·ses à la main verte, découvrez des techniques de fabrication, de découpe et d’assemblage manuelles. .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
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English :
To bring out the flavours of Mediterranean cuisine: grow your own herbs!
An ideal workshop for do-it-yourself apprentices with a green thumb, discover how to make, cut and assemble plants by hand.
L’événement Jardinière murale Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme