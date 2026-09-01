JARDINONS ENSEMBLE LE 27/09 ET LE 11/10 Jardin Partagé de la Garenne Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

JARDINONS ENSEMBLE LE 27/09 ET LE 11/10

Jardin Partagé de la Garenne 30 rue Aristide Briand Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27 2026-10-11

Jardinons ensemble le 27/09 et le 11/10 dans la bonne humeur au jardin partagé que vous soyez novice ou pratiquant chevronné !

Dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre & Gesvres

Par l’Association Al’Terre Nort

La jardin partagé de la Garenne est un espace municipal mis à la disposition de l’association Al’terre Nort pour pratiquer le jardinage selon les grands principes la permaculture : « respecter la Terre et respecter l’Humain ». C’est un lieu de convivialité et de lien social et aussi de respect de la biodiversité. Les 2 ateliers proposés sont ouverts à toutes personnes désireuses de pratiquer le jardinage un dimanche matin dans la bonne humeur ! .

Jardin Partagé de la Garenne 30 rue Aristide Briand Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s garden together on September 27 and October 11 in a fun atmosphere at the community garden—whether you’re a beginner or a seasoned gardener!

L’événement JARDINONS ENSEMBLE LE 27/09 ET LE 11/10 Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-09-07 par Pays Erdre Canal Forêt