JARDINONS ENSEMBLE LE 27/09 ET LE 11/10 Jardin Partagé de la Garenne Nort-sur-Erdre
dimanche 27 septembre 2026 · Jardin Partagé de la Garenne · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
Nort-sur-Erdre
JARDINONS ENSEMBLE LE 27/09 ET LE 11/10
Jardin Partagé de la Garenne 30 rue Aristide Briand Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27 2026-10-11
Jardinons ensemble le 27/09 et le 11/10 dans la bonne humeur au jardin partagé que vous soyez novice ou pratiquant chevronné !
Dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre & Gesvres
Par l’Association Al’Terre Nort
La jardin partagé de la Garenne est un espace municipal mis à la disposition de l’association Al’terre Nort pour pratiquer le jardinage selon les grands principes la permaculture : « respecter la Terre et respecter l’Humain ». C’est un lieu de convivialité et de lien social et aussi de respect de la biodiversité. Les 2 ateliers proposés sont ouverts à toutes personnes désireuses de pratiquer le jardinage un dimanche matin dans la bonne humeur ! .
Jardin Partagé de la Garenne 30 rue Aristide Briand Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Let’s garden together on September 27 and October 11 in a fun atmosphere at the community garden—whether you’re a beginner or a seasoned gardener!
L’événement JARDINONS ENSEMBLE LE 27/09 ET LE 11/10 Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-09-07 par Pays Erdre Canal Forêt
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