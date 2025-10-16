Jardins complices. L’art Déco des frères Vera Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Saint-Germain-en-Laye

Jardins complices. L'art Déco des frères Vera 16 – 19 octobre 2025 Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Saint-Germain-en-Laye, Yvelines

Début : 2025-10-16T14:00:00 – 2025-10-16T18:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

Entre avril et novembre 1925, l’Exposition internationale des Arts Décoratifs consacre et baptise le style qui règne depuis quelques années déjà en maître incontesté : l’Art Déco. Pour la première fois dans l’histoire des expositions internationales, l’art des jardins est également au programme. Une vingtaine de jardins éphémères ponctuent le parcours des visiteurs sur le Cours-la-Reine, l’esplanade et les terrasses des Invalides.

Réguliers et géométriques, donnant la part belle à l’architecture et à la sculpture, ils incarnent le jardin moderne français. Celui même qu’André Vera, membre de jury, a défini pour la première fois dans Le Nouveau Jardin paru en 1912, la même année que ses articles « La nouvelle architecture » et « Le nouveau style ». Le souhait de Vera est que ce style ordonné et sobre, qui deviendra l’Art Déco, s’applique à tous les arts. Aussi, le jardin doit être le prolongement de l’intérieur : relevant autant d’architecture que de nature, symétrique et proportionné. Héritier de l’ordre et de la clarté des jardins du XVIIe siècle, il doit porter haut sa modernité et accueillir les nouveaux usages comme le sport.

Mettant ses théories en pratique, André Vera aidé par son frère Paul crée dans l’entre-deux-guerres plusieurs parcs et jardins privés et publics. La symétrie, les axes orthogonaux, les formes géométriques, les couleurs variées des végétaux, les strates, les sculptures, les sables colorés, mais aussi les arbres non taillés autour de la parcelle, tel un rideau de nature non touchée par l’homme, ou encore l’éclairage électrique : les jardins conçus par les frères Vera annoncent l’art paysager d’aujourd’hui. Si la plupart de leurs créations ont aujourd’hui disparu, leur souvenir demeure dans les plans et les esquisses d’une étonnante géométrie touchant l’abstraction et d’une grande fraîcheur.

Livret-jeu

Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera
2 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France

Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d'œuvres d'art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n'a depuis cessé de s'enrichir grâce aux donations des amateurs d'art et des artistes saint-germanois, parmi lesquels le sculpteur Honoré Icard, les peintres François Bonvin, Édouard Detaille, Maurice Denis, et surtout Paul Vera et son frère André, urbaniste et théoricien des jardins, qui, en 1968, ont donné à la Ville de nombreuses œuvres et la totalité du fonds de leur atelier.

Le Musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Le Service des collections municipales assure la préservation, la restauration, l’étude et la présentation au public de près de 9 000 œuvres allant de l’antiquité égyptienne au début du XXe siècle, dont un vaste ensemble graphique (dessins et estampes) et l’une des apothicaireries les mieux conservées en France.

Depuis 2021, le musée porte le nom de Ducastel-Vera. RER A, bus

Exposition « Jardins complices. L’art Déco des frères Vera »

Plan de la Thébaïde © Musée municipal Ducastel-Vera