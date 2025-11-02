Jardins de feu et de lumière Parc du Château Saujon
Jardins de feu et de lumière Parc du Château Saujon vendredi 12 décembre 2025.
Jardins de feu et de lumière
Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon Charente-Maritime
Le parc du château se transforme en jardin de feu et de lumière à la nuit tombée
Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
English :
The château park is transformed into a garden of fire and light as night falls
German :
Der Schlosspark verwandelt sich bei Einbruch der Dunkelheit in einen Garten aus Feuer und Licht
Italiano :
Al calar della sera, il parco del castello si trasforma in un giardino di fuoco e di luce
Espanol :
El recinto del castillo se transforma en un jardín de fuego y luz al caer la noche
