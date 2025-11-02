Jardins de feu et de lumière Parc du Château Saujon

Jardins de feu et de lumière

Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-13

2025-12-12

Le parc du château se transforme en jardin de feu et de lumière à la nuit tombée

.

Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

English :

The château park is transformed into a garden of fire and light as night falls

German :

Der Schlosspark verwandelt sich bei Einbruch der Dunkelheit in einen Garten aus Feuer und Licht

Italiano :

Al calar della sera, il parco del castello si trasforma in un giardino di fuoco e di luce

Espanol :

El recinto del castillo se transforma en un jardín de fuego y luz al caer la noche

