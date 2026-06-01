Jardins de la Villa Togni – Entrée avec audioguide, Giardini di Villa Togni già Averoldi, Gussago

Jardins de la Villa Togni – Entrée avec audioguide 6 et 7 juin Giardini di Villa Togni già Averoldi Brescia

Entier 12€ (26-64 ans). Réduits : Over 65 10€; Jeunes (14-25) 7€; Enfants (6-13) 4€; FAI -10%. Résidents de Gussago 6€. Gratuit : 0-5 ans et handicapés 67% avec accompagnateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion de « Rendez-vous dans le jardin », les jardins de la Villa Togni déjà Averoldi dévoilent au public six siècles d’histoire brescienne, d’art et de grande musique, aujourd’hui ramenés à l’excellence grâce à la récente restauration PNRR achevée en 2024.

Le parcours et les deux jardins

La visite s’étend sur une superficie de quatre hectares qui englobe, dans un unique et extraordinaire ensemble, deux environnements profondément distincts :

Il Parco all’Inglese : du début du XXe siècle, conçu par le paysagiste français Pierre André. Il est conçu autour d’un système d’axes prospectifs qui relient une colonnade monumentale, un étang, des sculptures et une roseraie, en intégrant des arbres de valeur et des ouvertures panoramiques suggestives sur la Franciacorta.

Le Jardin français : un rare et précieux exemple du XVIIIe siècle d’implantation formelle qui nous est parvenu pratiquement intact, rendu unique au monde par un cycle de dix-sept fresques en trompe-l’œil (lors des visites libres, seule la vue est autorisée pour des raisons de conservation).

La Villa de la musique

Les jardins conservent également une mémoire culturelle extraordinaire du XXe siècle. La Villa fut en effet le lieu de naissance du compositeur d’avant-garde Camillo Togni et accueillit, entre 1944 et 1948, le célèbre pianiste Arturo Benedetti Michelangeli, devenant un point de référence et un carrefour pour l’avant-garde musicale européenne (fréquenté par des artistes comme Pierre Boulez et Alfred Cortot).

Déroulement de la visite

L’expérience se déroule comme une visite libre en toute autonomie. À l’entrée, les visiteurs pourront activer un audioguide multimédia directement sur leur smartphone en scannant un code QR. Le parcours guidé accompagnera le public à la découverte des secrets botaniques, architecturaux et historiques du complexe. Le parcours est entièrement plat, a une durée moyenne de 45-60 minutes et est pleinement accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

Giardini di Villa Togni già Averoldi Via Roma 89, 25064 Gussago (BS) Gussago 25064 Brescia Lombardia +39 338 7106901 https://domanilaurora.org/

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Archivio Togni