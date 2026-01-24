Jardins de papier Paysages, graphies & utopies Rue du Château Pau

Jardins de papier Paysages, graphies & utopies

Gratuit

Début : 2026-03-21

fin : 2026-06-14

L’exposition Gilles Clément, Jardins de papier invite à explorer la pensée du paysagiste à travers ses carnets de notes, dessins, croquis…

Depuis les années 1980, G.Clément s’est imposé comme une figure majeure du jardin et du paysage, en France comme à l’international. Plutôt que de revenir sur des aspects déjà largement connus, l’exposition met en lumière des facettes plus intimes et rarement explorées de son travail.

L’exposition se prolonge dans les jardins avec la création d’un espace inédit, Un jardin en mouvement. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

