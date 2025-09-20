« Jardins de Paradis » : à la quête d’un idéal terrestre Jardin d’une Figue dans le Poirier Girmont-Val-d’Ajol

« Jardins de Paradis » : à la quête d’un idéal terrestre Samedi 20 septembre, 14h45 Jardin d’une Figue dans le Poirier Vosges

Tarif : 10 € / adulte. Gratuit pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires des minima sociaux. Maximum 25 participants – sur réservation préalable. Accessible dès 4 ans. Durée de la visite : 1h30

Début : 2025-09-20T14:45:00 – 2025-09-20T16:15:00

Fin : 2025-09-20T14:45:00 – 2025-09-20T16:15:00

Un jardin est une forme d’architecture en soi : une création en 3D, avec pour fondations la roche mère, pour murs les végétaux, et pour clef de voûte la biodiversité. Le jardinier est l’architecte d’espaces plus ou moins vastes, qu’il façonne pour créer des ambiances et, surtout, des émotions.

Interrogeons nos sensations, voyageons à travers des œuvres insolites, anciennes ou contemporaines, qui nous transportent dans des jardins aux univers tantôt mystérieux, idylliques, symboliques, dangereux, oniriques, sauvages ou domestiqués.

Éduquons notre regard aux perspectives, aux points de fuite, aux couleurs, aux textures et aux ambiances de ces œuvres choisies, afin de nous inspirer pour créer, à la manière des Fauvistes, notre propre version du Jardin de Paradis.

Jardin d'une Figue dans le Poirier 11 Les Envers, 88340 Girmont-Val-d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol 88340 Vosges Grand Est 06 10 42 44 92 https://www.unefiguedanslepoirier.fr https://www.facebook.com/unefiguedanslepoirier;https://www.instagram.com/unefiguedanslepoirier;https://www.jardins-grand-est.com/portfolio/une-figue-dans-le-poirier/ À la fois jardin paysagé et forêt comestible, Une Figue dans le Poirier est un jardin contemporain unique dans la région Grand Est. Avec ses collections de 3 000 plantes du monde entier, ce lieu singulier mêle esthétique à l'anglaise, philosophie japonaise, art topiaire, beauté des paysages sauvages, art contemporain et science de la permaculture.

Lilian Didier, paysagiste et artiste plasticien, y expérimente avec délice des associations audacieuses de plantes des cinq continents. Tel un peintre impressionniste, il joue avec les contrastes, les lignes de fuite, les textures, les feuillages et toute la palette de couleurs à sa portée, afin de proposer des jardins uniques et sensibles, véritables odes à la diversité et à la beauté du règne végétal, d’hier et d’aujourd’hui.

Une Figue dans le Poirier est aussi un lieu de partage : démonstrations de forge, visites guidées scientifiques, stages de permaculture, animations pour les familles, les scolaires et les centres aérés, concerts, festivals et ateliers DIY variés… Un florilège d’activités pour tous les âges, à vivre en famille ou entre amis ! Retrouvez notre agenda culturel de l’année sur notre site internet.

Au plaisir de vous accueillir cette année au jardin ! Lilian & Marjolaine, pour l’équipe d’Une Figue dans le Poirier Parking sur place et parking municipal à 800m du jardin avec stationnements pour bus. Pas de transport en commun en zone montagne.

© Une Figue dans le Poirier