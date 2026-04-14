Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Le Jardin d’Agnès, Le Jardin d’Agnès, Mertzwiller

Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Le Jardin d’Agnès Dimanche 7 juin, 10h00 Le Jardin d’Agnès Bas-Rhin

Passeport Jardin 5€ ( donne accès aux 8 jardins de l’association L’Herbe folle). Gratuit pour les moins de 18 ans, places non limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Bénéficiez de la présences d’exposants et d’animations diverses.

Découvrez le Parcours Jardin de roses, d’abeilles et de groseilles.

Le Jardin d’Agnès 30 rue de Griesbach 67580 Mertzwiller Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est 06 26 74 24 86 http://www.assoherbefolle.com [{« link »: « https://openagenda.com/fr/rdvj-2026-grand-est/events/jardins-de-roses-dabeilles-et-de-groseilles »}] La découverte du jardin se fait par petites touches, de surprises en émerveillements : l’imposante glycine qui semble sculptée, un petit détour par le coin des artichauts, impressionnants ! et surgit l’envie d’aller voir ce qui se passe sous le superbe tilleul, tapissé de pervenches généreuses. Places de parkings dans la rue et parking de la gare.

Bénéficiez de la présences d’exposants et d’animations diverses.

©Amélia Mattern