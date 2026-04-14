Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Les Jardins de Michèle, Les Jardins de Michèle, Bitschhoffen

Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles : Les Jardins de Michèle Dimanche 7 juin, 10h00 Les Jardins de Michèle Bas-Rhin

Passeport Jardin 5€ (donne accès aux 8 jardins de l’association L’Herbe folle). Gratuit pour les moins de 18 ans, places non limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les roses anciennes, opulentes et parfumées, accompagnent les digitales et les pivoines, alors qu’au loin les herbes hautes des prairies ondoient sous la brise.

Découvrez le Parcours Jardins de roses, d’abeilles et de groseilles.

Les Jardins de Michèle 16 rue de la Forêt 67350 Bitschhoffen Bitschhoffen 67350 Bas-Rhin Grand Est 06 26 74 24 86 http://www.assoherbefolle.com [{« link »: « https://openagenda.com/fr/rdvj-2026-grand-est/events/jardins-de-roses-dabeilles-et-de-groseilles »}] Présences d’exposants, animations diverses. Places de parkings dans la rue.

Les roses anciennes, opulentes et parfumées, accompagnent les digitales et les pivoines, alors qu’au loin les herbes hautes des prairies ondoient sous la brise.

©Amélia Mattern