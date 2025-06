ICI, là-bas Jardins d’Eole Paris 10 juillet 2025

Pièce chorégraphique et musicale tout

terrain, tout public pour interroger notre relation à l’autre :

étrange, étranger, intrus, autre soi… Avec complicité, énergie, et

enthousiasme, deux danseuses et un musicien nous entraînent dans un voyage

drôle et poétique, féroce mais plein d’espoir.

Un bal festif vient clore cette journée !

Le jeudi 10 juillet 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Jardins d’Eole 56, rue d’Aubervilliers 75018 Paris

La Compagnie Héliotropion s’invite aux Jardins d’Eole pour un spectacle tout public qui vous fera voyager.