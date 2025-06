Au fil des étoiles Jardins d’Eole Paris 10 juillet 2025

L’équipe de

l’Institut des Cultures d’Islam et l’artiste Amine Habki vous proposent d’inventer une

cartographie collective et imaginaire. À travers une initiation à la broderie

et la technique du punch needle, passants, habitants

et curieux sont invités à participer à la création de nouvelles

constellations, sur une tenture commune, accompagnés par l’artiste.

Juste cinq

minutes, le temps de faire une étoile peinte, ou trois heures pour imaginer

toute une galaxie brodée.

Le jeudi 10 juillet 2025

de 16h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Jardins d’Eole 56, rue d’Aubervilliers 75018 Paris

Rendez-vous pour un atelier de broderie au cœur des Jardins d’Eole avec l’Institut des Cultures d’Islam le 10 juillet.