Informations pratiques

Jardins d’hiver 2027 Hall Rennes 5 – 7 février 2027 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Jardins d’hiver est un événement gratuit de rencontre et de partage autour de la littérature, et du plaisir de lire.

Au programme, pour passer des bons moments à tout âge et pour tous les goûts : rencontres avec des auteurs, lectures musicales, ateliers, spectacles, jeux, promenades littéraires…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-05T12:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-07T19:00:00.000+01:00

1



Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

