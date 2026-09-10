AGENDA · Rennes
Jardins d’hiver 2027 Hall Rennes
vendredi 5 février 2027 · Hall · Rennes
Informations pratiques
Jardins d’hiver 2027 Hall Rennes 5 – 7 février 2027 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Jardins d’hiver est un événement gratuit de rencontre et de partage autour de la littérature, et du plaisir de lire.
Au programme, pour passer des bons moments à tout âge et pour tous les goûts : rencontres avec des auteurs, lectures musicales, ateliers, spectacles, jeux, promenades littéraires…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-05T12:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-07T19:00:00.000+01:00
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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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