Jardins d’hiver – La littérature autrement Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes Dimanche 8 février 2026, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Jardins d’hiver est un événement gratuit de rencontre et de partage autour de la littérature, et du plaisir de lire. Au programme, pour passer des bons moments à tout âge et pour tous les goûts : ren…

Pendant 3 jours, du 6 au 8 février, le festival Jardins d’hiver met tous Les Champs Libres à l’heure de la littérature. Un festival pour faire en sorte que lire des romans, se plonger dans une bande dessinée ou un album, soient une ressource pour mieux vivre.

Les invités : Jakuta Alikavazovic / Nathacha Appanah / Mathilde Beaussault / Florence Burgat / Ambre Chalumeau / Jérémy Clapin / Fatima Daas / Jean-Baptiste Del Amo / Mathilda Di Matteo / Bruno Doucey / Claire Duvivier / Mickaël Jourdan / Mansoureh Kamari /Ramsès Kefi /Andreï Kourkov /Younn Locard, Titwann et Ojûn / Carole Martinez / Laurent Mauvignier / Vincent Message / Sylvain Prudhomme & Seb Martel / Marie Richeux / Haska Shyyan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T19:00:00.000+01:00

0223406600 contact@leschampslibres.fr https://www.leschampslibres.fr/

Les Champs Libres – Musée de Bretagne 10 Cours des Alliés, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



