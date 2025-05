JUNIOR MVUNZI / Musika Automatika – Jardins du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac Paris, 7 juin 2025, Paris.

Musique

Junior Mvunzi (né en 1990) est un artiste multidisciplinaire originaire de Kinshasa en République démocratique du Congo. Formé aux métiers d’électricien et de mécanicien, il intègre l’école des Beaux-Arts de Kinshasa. Sa pratique mèle art, science et technologie et s’étend de la sculpture à la performance en passant par la réalisation de films de la production musicale. Musika Automatika est une exploration audacieuse alliant musique expérimentale et sonorités populaires inspirées de la rumba. Le projet s’inscrit dans une dynamique ethnographique tout en mettant en perspective la manière dont la musique, à travers la création d’automates à partir de matériaux recyclés, peut transcender les frontières culturelles et temporelles.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Jardins du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 29 quai Jacques Chirac 75007 Paris

Métro -> C : Pont de l’Alma (Paris) (204m)

Bus -> 42638092 : Pont de l’Alma (Paris) (204m)

Vélib -> Bourdonnais – Tour Eiffel (223.08m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

DJ set, danse et musique offrent une expérience sensorielle immersive.