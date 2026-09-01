Jardins du Pontgirard Manoir du Pontgirard Longny les Villages
samedi 19 septembre 2026 · Manoir du Pontgirard · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
Jardins du Pontgirard
Manoir du Pontgirard MONCEAUX AUN PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite extérieur. Le logis du XVIe siècle construit par une famille de maîtres de forges, transformé à la fin du règne de Louis XIV. .
Manoir du Pontgirard MONCEAUX AUN PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 61 49
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English : Jardins du Pontgirard
L’événement Jardins du Pontgirard Longny les Villages a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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