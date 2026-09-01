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AGENDA · Longny les Villages

Jardins du Pontgirard Manoir du Pontgirard Longny les Villages

samedi 19 septembre 2026 · Manoir du Pontgirard · Longny les Villages

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Manoir du Pontgirard
Adresse
MONCEAUX AUN PERCHE
Ville
61290 Longny les Villages
Département
Orne
Tarif

Longny les Villages

Jardins du Pontgirard

Manoir du Pontgirard MONCEAUX AUN PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite extérieur. Le logis du XVIe siècle construit par une famille de maîtres de forges, transformé à la fin du règne de Louis XIV.   .

Manoir du Pontgirard MONCEAUX AUN PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 61 49 

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English : Jardins du Pontgirard

L’événement Jardins du Pontgirard Longny les Villages a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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