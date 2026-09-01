Jardins du Pontgirard Manoir du Pontgirard Longny les Villages

Informations pratiques

Longny les Villages

Jardins du Pontgirard

Manoir du Pontgirard MONCEAUX AUN PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite extérieur. Le logis du XVIe siècle construit par une famille de maîtres de forges, transformé à la fin du règne de Louis XIV. .

Manoir du Pontgirard MONCEAUX AUN PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 61 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jardins du Pontgirard

L’événement Jardins du Pontgirard Longny les Villages a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche