Jardins en Fête BP 224 Romans-sur-Isère
Jardins en Fête BP 224 Romans-sur-Isère dimanche 12 octobre 2025.
Jardins en Fête
BP 224 1414, Chemin de Rosey Ouest Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Terre d’Horizon vous propose, comme chaque année, son évènement « Jardin en Fête » avec pour thématique, la biodiversité au jardin. L’évènement s’articulera autour de stands et d’animations.
.
BP 224 1414, Chemin de Rosey Ouest Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 25 25 epl.romans@educagri.fr
English :
Every year, Terre d’Horizon presents its « Jardin en Fête » event on the theme of biodiversity in the garden. The event will feature stands and activities.
German :
Terre d’Horizon bietet Ihnen wie jedes Jahr seine Veranstaltung « Jardin en Fête » (Gartenfest) mit dem Thema « Biodiversität im Garten » an. Die Veranstaltung wird sich um Stände und Animationen drehen.
Italiano :
Ogni anno, Terre d’Horizon presenta l’evento « Jardin en Fête », con il tema della biodiversità in giardino. L’evento prevede stand e attività.
Espanol :
Cada año, Terre d’Horizon presenta su evento « Jardin en Fête », con el tema de la biodiversidad en el jardín. El evento contará con stands y actividades.
L’événement Jardins en Fête Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-03 par Valence Romans Tourisme