Jardins en péril, Mairie de Bellac, Bellac

Informations pratiques

Jardins en péril Dimanche 20 septembre, 11h00 Mairie de Bellac Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Que sont nos jardins devenus ?

En vue des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Association Bellac Tourisme et Patrimoine s’est interrogée :

Comment nos jardins potagers ont-ils évolué ?

Comment se portaient-ils en 1926 par exemple?

Comment vont-ils aujourd’hui ? Et demain ?

La question est d’autant plus actuelle que l’année 2026 a réservé de rudes surprises aux jardiniers…

Pluies, tempêtes, inondations, canicules, sécheresse, incendies, se sont succédé en épisodes brutaux; les quatre saisons du jardin potager auront malmené les jardiniers jusqu’au bout !

Vos témoignages et souvenirs, récents ou anciens, nous intéressent.

Ils pourront figurer avec votre accord dans un ouvrage édité en fin d’année.

Retrouvons-nous le dimanche 20 septembre à 11h dans les Jardins de l’Hôtel de Ville de Bellac.

Après une présentation du projet par notre présidente, Madame Jeanne-Marie Principaud, nous pourrons échanger, écouter, mais également accueillir- souhaitons-le, un bel automne des jardins.

Merci aux amis jardiniers qui auront bien voulu témoigner par leur travail et leurs réflexions au fil des saisons.

Merci d’avance à vous qui vous intéressez à la vie des jardins.

Vous pouvez aussi participer en déposant vos impressions, vos anecdotes d’hier et d’aujourd’hui, à la Boutique de Bellac (Point Info Tourisme) en bas de la rue du Coq à Bellac.

Mairie de Bellac 87300 Bellac Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 68 10 61 https://www.bellac.fr/

Que sont nos jardins devenus ?

©Jeanne-Marie Principaud