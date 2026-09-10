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Jardins en péril, Mairie de Bellac, Bellac

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Bellac · Bellac

Jardins en péril, Mairie de Bellac, Bellac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Bellac
Adresse
87300 Bellac
Ville
87300 Bellac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit.

Jardins en péril Dimanche 20 septembre, 11h00 Mairie de Bellac Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Que sont nos jardins devenus ?

En vue des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Association Bellac Tourisme et Patrimoine s’est interrogée :
Comment nos jardins potagers ont-ils évolué ?
Comment se portaient-ils en 1926 par exemple?
Comment vont-ils aujourd’hui ? Et demain ?
La question est d’autant plus actuelle que l’année 2026 a réservé de rudes surprises aux jardiniers…
Pluies, tempêtes, inondations, canicules, sécheresse, incendies, se sont succédé en épisodes brutaux; les quatre saisons du jardin potager auront malmené les jardiniers jusqu’au bout !
Vos témoignages et souvenirs, récents ou anciens, nous intéressent.
Ils pourront figurer avec votre accord dans un ouvrage édité en fin d’année.
Retrouvons-nous le dimanche 20 septembre à 11h dans les Jardins de l’Hôtel de Ville de Bellac.
Après une présentation du projet par notre présidente, Madame Jeanne-Marie Principaud, nous pourrons échanger, écouter, mais également accueillir- souhaitons-le, un bel automne des jardins.
Merci aux amis jardiniers qui auront bien voulu témoigner par leur travail et leurs réflexions au fil des saisons.
Merci d’avance à vous qui vous intéressez à la vie des jardins.
Vous pouvez aussi participer en déposant vos impressions, vos anecdotes d’hier et d’aujourd’hui, à la Boutique de Bellac (Point Info Tourisme) en bas de la rue du Coq à Bellac.

Mairie de Bellac 87300 Bellac Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 68 10 61 https://www.bellac.fr/
Que sont nos jardins devenus ?

©Jeanne-Marie Principaud

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