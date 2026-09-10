Jardins en péril, Mairie de Bellac, Bellac
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Bellac · Bellac
Informations pratiques
Jardins en péril Dimanche 20 septembre, 11h00 Mairie de Bellac Haute-Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Que sont nos jardins devenus ?
En vue des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Association Bellac Tourisme et Patrimoine s’est interrogée :
Comment nos jardins potagers ont-ils évolué ?
Comment se portaient-ils en 1926 par exemple?
Comment vont-ils aujourd’hui ? Et demain ?
La question est d’autant plus actuelle que l’année 2026 a réservé de rudes surprises aux jardiniers…
Pluies, tempêtes, inondations, canicules, sécheresse, incendies, se sont succédé en épisodes brutaux; les quatre saisons du jardin potager auront malmené les jardiniers jusqu’au bout !
Vos témoignages et souvenirs, récents ou anciens, nous intéressent.
Ils pourront figurer avec votre accord dans un ouvrage édité en fin d’année.
Retrouvons-nous le dimanche 20 septembre à 11h dans les Jardins de l’Hôtel de Ville de Bellac.
Après une présentation du projet par notre présidente, Madame Jeanne-Marie Principaud, nous pourrons échanger, écouter, mais également accueillir- souhaitons-le, un bel automne des jardins.
Merci aux amis jardiniers qui auront bien voulu témoigner par leur travail et leurs réflexions au fil des saisons.
Merci d’avance à vous qui vous intéressez à la vie des jardins.
Vous pouvez aussi participer en déposant vos impressions, vos anecdotes d’hier et d’aujourd’hui, à la Boutique de Bellac (Point Info Tourisme) en bas de la rue du Coq à Bellac.
Mairie de Bellac 87300 Bellac Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 68 10 61 https://www.bellac.fr/
Que sont nos jardins devenus ?
©Jeanne-Marie Principaud
À voir aussi à Bellac (Haute-Vienne)
- Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac, Sous-préfecture de Bellac, Bellac 19 septembre 2026
- Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac Sous-préfecture de Bellac Bellac 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’hôtel de Ville de Bellac, Mairie de Bellac, Bellac 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Bellac Du soldat du Roi au Maire de Bellac Hôtel de Ville Bellac 19 septembre 2026
- Ouverture de La Digitale – Journée du Patrimoine, La Digitale – Maison natale de Jean Giraudoux, Bellac 20 septembre 2026