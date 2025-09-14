Jardins en Scène 2025 à Vauclair Bouconville-Vauclair

959 route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Début : 2025-09-14 13:30:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Un spectacle gratuit pour tous !

Jardins en Scène, c’est un festival qui accueille chaque année des spectacles gratuits dans les jardins de la Région Hauts-de-France balades contées, spectacles, acrobatie, tout un ensemble de spectacles dans un cadre enchanteur !

Au programme sur le site de Vauclair ce dimanche « La Grue Reconnaissante », « B.I.L.A » et « La Promenade des Envoûtés », les spectacles proposés par les trois compagnies présentes sur le site (Euphonie Musica Nigella, L’Arrêt Création, La Voûte Compagnie) qui enchanteront votre week-end !

Alors RV au Pavillon de Vauclair de 13h30 à 17h !

Et retrouvez l’intégralité du programme en Région via https://www.hautsdefrance.fr/jardins-en-scene-2025-myriade-de-spectacles-gratuits-et-en-plein-air-dans-les-hauts-de-france/ 0 .

959 route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 69 72 cccd.tourisme@orange.fr

English :

A free show for all!

German :

Ein kostenloses Spektakel für alle!

Italiano :

Uno spettacolo gratuito per tutti!

Espanol :

¡Un espectáculo gratuito para todos!

