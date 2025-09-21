Jardins en scène chez accueil paysan Caudry

Jardins en scène chez accueil paysan Caudry dimanche 21 septembre 2025.

Caudry Nord

Entrez à pas de loup et partez avec Thibault et Camille ce projet de vie loufoque, les jardins sauvages et les zones de cultures dans ce écrin en germination. Au détour du chemin, vous croiserez les artistes du jour…

10 h à 17 h œuvre collective avec le collectif Artimuse

10 h visite de la ferme des loups

11 h atelier sonore avec mécanique des sons

12 h à 18 h petite restauration sucrée salée/sucrée maison et de saison. Boissons artisanales et locales.

14 h sieste musicale par mécanique des sons

17 h sorcière, concert de Maïa

10 h à 17 h stands des artisans, créateurs, producteurs locaux, pépiniériste…

Entrée libre, buvette sur place. .

Caudry 59540 Nord Hauts-de-France +33 6 52 13 54 10 hautsdefrance@accueil-paysan.com

