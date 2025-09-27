Jardins en Scène Des Palettes Plein les Yeux Longvilliers
3 route de Frencq Longvilliers Pas-de-Calais
Jardins en Scène à la Palette #3
Les 27 et 28 septembre 2025
La Palette de Longvilliers
Bar et restauration sur place !
Voici le programme
27 septembre
– à partir de 14h30 Manege du Contrevent Cie Grandet Douglas
tout public
– à partir de 14h30 Déclics Cie Art Tout Chaud
tout public
– 16h30 Digitôle Cie Les trébuchés
tout public
– 18h30 Badass Cie Fais le Moi-Même
– 19h le Bal Saint Louis Big Joanna
28 septembre
– 14h Manege du Contrevent Cie Grandet Douglas
– 14h30 et 16h Tine et les Chaussettes Rouges Cie la Main à la Pâte
Jeune public
– 15h30 Zonardes Labo Compagnie
– 16h30 Kerchanga
Tout le week-end
– Ateliers maquillage par Vanessa.
– Atelier Origami
– Atelier Serigraphie
Exposition Loup Blaster .
3 route de Frencq Longvilliers 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 16 54 37 55 claire@lapalette.org
