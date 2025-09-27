Jardins en Scène Des Palettes Plein les Yeux Longvilliers

Jardins en Scène Des Palettes Plein les Yeux Longvilliers samedi 27 septembre 2025.

Jardins en Scène Des Palettes Plein les Yeux

3 route de Frencq Longvilliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-27

Jardins en Scène à la Palette #3

Les 27 et 28 septembre 2025

La Palette de Longvilliers

—————————–

Bar et restauration sur place !

Voici le programme

27 septembre

– à partir de 14h30 Manege du Contrevent Cie Grandet Douglas

tout public

– à partir de 14h30 Déclics Cie Art Tout Chaud

tout public

– 16h30 Digitôle Cie Les trébuchés

tout public

– 18h30 Badass Cie Fais le Moi-Même

– 19h le Bal Saint Louis Big Joanna

28 septembre

– 14h Manege du Contrevent Cie Grandet Douglas

– 14h30 et 16h Tine et les Chaussettes Rouges Cie la Main à la Pâte

Jeune public

– 15h30 Zonardes Labo Compagnie

– 16h30 Kerchanga

Tout le week-end

– Ateliers maquillage par Vanessa.

– Atelier Origami

– Atelier Serigraphie

Exposition Loup Blaster .

3 route de Frencq Longvilliers 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 16 54 37 55 claire@lapalette.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jardins en Scène Des Palettes Plein les Yeux Longvilliers a été mis à jour le 2025-08-17 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer