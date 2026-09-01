Informations pratiques

La Vallée-au-Blé

Jardins en scène

35, rue de Lemé La Vallée-au-Blé Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Nous vous invitons à un Week-end Jardins en scène en Thiérache avec des propositions artistiques réparties sur trois jours, du vendredi 11 au dimanche 13 septembre, entre Rozoy-sur-Serre, La Vallée-au-blé et Gronard.

Le festival régional, Jardins en scène, offre spectacles , concerts et bien plus encore dans des écrins paysagers et patrimoniaux de la Thiérache.

Au programme Musique, marionnette, poésie, ateliers plastiques, visite, jeux de sociétés (…)

Bar et petite restauration sur place

Evènement coordonné par la Chambre d’eau sur le territoire de la Thiérache, retrouvez tout le programme ici https://www.lachambredeau.fr/jardins-en-scene-2026 .

35, rue de Lemé La Vallée-au-Blé 02140 Aisne Hauts-de-France

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English :

We invite you to a “Gardens in the Spotlight” weekend in Thiérache, featuring artistic events spread over three days, from Friday, September 11, to Sunday, September 13, in Rozoy-sur-Serre, La Vallée-au-blé, and Gronard.

L’événement Jardins en scène La Vallée-au-Blé a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Aisne Tourisme