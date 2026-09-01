Informations pratiques

Rozoy-sur-Serre

Jardins en scène

rue Gérard Adolphe Martin Rozoy-sur-Serre Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Nous vous invitons à un Week-end Jardins en scène en Thiérache avec des propositions artistiques réparties sur trois jours, du vendredi 11 au dimanche 13 septembre, entre Rozoy-sur-Serre, La Vallée-au-blé et Gronard.

Le festival régional, Jardins en scène, offre spectacles , concerts et bien plus encore dans des écrins paysagers et patrimoniaux de la Thiérache.

Au programme Musique, marionnette, poésie, ateliers plastiques, visite, jeux de sociétés (…)

Bar et petite restauration sur place

Evènement coordonné par la Chambre d’eau sur le territoire de la Thiérache, retrouvez tout le programme ici https://www.lachambredeau.fr/jardins-en-scene-2026 .

rue Gérard Adolphe Martin Rozoy-sur-Serre 02360 Aisne Hauts-de-France

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English :

We invite you to a “Gardens in the Spotlight” weekend in Thiérache, featuring artistic events spread over three days, from Friday, September 11, to Sunday, September 13, in Rozoy-sur-Serre, La Vallée-au-blé, and Gronard.

L’événement Jardins en scène Rozoy-sur-Serre a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Aisne Tourisme