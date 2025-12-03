Jardins enchantés Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 16:30 – 17:15

Gratuit : non Tarif plein : 6€ / tarif réduit : 3€ En famille, Jeune Public

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : les jardins.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 https://www.lecinematographe.com