Jardins et Saveurs d’Automne Lac Bleu Léognan

Informations pratiques

Léognan

Jardins et Saveurs d’Automne

Lac Bleu Chemin des Terres Rousses Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

JARDINS & SAVEURS D’AUTOMNE AU LAC BLEU

Les 10 et 11 octobre, le Lac Bleu de Léognan se met aux couleurs de l’automne !

Pendant tout un week-end, venez célébrer l’amour des arbres, des plantes, des fleurs et l’art du jardinage dans le cadre exceptionnel du Lac Bleu.

Plus d’une centaine d’exposants seront au rendez-vous : pépiniéristes, horticulteurs, artisans, producteurs, créateurs et passionnés du jardin vous feront découvrir leurs savoir-faire, leurs produits et leurs conseils.

Plantes et fleurs

Arbres et arbustes

Saveurs et produits gourmands

Décoration et aménagement du jardin

Artisanat et savoir-faire

Animations tout au long du week-end

Lac Bleu – Léognan

Samedi 10 & dimanche 11 octobre 2026

Une belle balade automnale à partager en famille ou entre amis… et certainement quelques plantes qui repartiront avec vous ! .

Lac Bleu Chemin des Terres Rousses Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 52 46 80 pascal.dubernet@mairie-leognan.fr

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English : Jardins et Saveurs d’Automne

L’événement Jardins et Saveurs d’Automne Léognan a été mis à jour le 2026-09-11 par Sud Bordeaux Tourisme