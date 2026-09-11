Jardins et Saveurs d’Automne Lac Bleu Léognan
samedi 10 octobre 2026 · Lac Bleu · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Jardins et Saveurs d’Automne
Lac Bleu Chemin des Terres Rousses Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
JARDINS & SAVEURS D’AUTOMNE AU LAC BLEU
Les 10 et 11 octobre, le Lac Bleu de Léognan se met aux couleurs de l’automne !
Pendant tout un week-end, venez célébrer l’amour des arbres, des plantes, des fleurs et l’art du jardinage dans le cadre exceptionnel du Lac Bleu.
Plus d’une centaine d’exposants seront au rendez-vous : pépiniéristes, horticulteurs, artisans, producteurs, créateurs et passionnés du jardin vous feront découvrir leurs savoir-faire, leurs produits et leurs conseils.
Plantes et fleurs
Arbres et arbustes
Saveurs et produits gourmands
Décoration et aménagement du jardin
Artisanat et savoir-faire
Animations tout au long du week-end
Lac Bleu – Léognan
Samedi 10 & dimanche 11 octobre 2026
Une belle balade automnale à partager en famille ou entre amis… et certainement quelques plantes qui repartiront avec vous ! .
Lac Bleu Chemin des Terres Rousses Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 52 46 80 pascal.dubernet@mairie-leognan.fr
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English : Jardins et Saveurs d’Automne
L’événement Jardins et Saveurs d’Automne Léognan a été mis à jour le 2026-09-11 par Sud Bordeaux Tourisme
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