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Jardins et Saveurs d’Automne Lac Bleu Léognan

samedi 10 octobre 2026 · Lac Bleu · Léognan

Jardins et Saveurs d’Automne Lac Bleu Léognan

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Lac Bleu
Adresse
Chemin des Terres Rousses
Ville
33850 Léognan
Département
Gironde
Tarif

Léognan

Jardins et Saveurs d’Automne

Lac Bleu Chemin des Terres Rousses Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-10

JARDINS & SAVEURS D’AUTOMNE AU LAC BLEU

Les 10 et 11 octobre, le Lac Bleu de Léognan se met aux couleurs de l’automne !

Pendant tout un week-end, venez célébrer l’amour des arbres, des plantes, des fleurs et l’art du jardinage dans le cadre exceptionnel du Lac Bleu.

Plus d’une centaine d’exposants seront au rendez-vous : pépiniéristes, horticulteurs, artisans, producteurs, créateurs et passionnés du jardin vous feront découvrir leurs savoir-faire, leurs produits et leurs conseils.

Plantes et fleurs
Arbres et arbustes
Saveurs et produits gourmands
Décoration et aménagement du jardin
Artisanat et savoir-faire
Animations tout au long du week-end

Lac Bleu – Léognan
Samedi 10 & dimanche 11 octobre 2026

Une belle balade automnale à partager en famille ou entre amis… et certainement quelques plantes qui repartiront avec vous !   .

Lac Bleu Chemin des Terres Rousses Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 52 46 80  pascal.dubernet@mairie-leognan.fr

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English : Jardins et Saveurs d’Automne

L’événement Jardins et Saveurs d’Automne Léognan a été mis à jour le 2026-09-11 par Sud Bordeaux Tourisme

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