« Jardins féériques » avec Bertrand Chamayou – l’Orchestre de Chambre de Genève, BFM – Bâtiment des Forces Motrices, Genève

« Jardins féériques » avec Bertrand Chamayou – l’Orchestre de Chambre de Genève Lundi 27 avril, 20h00 BFM – Bâtiment des Forces Motrices

de 8.- à 70.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T20:00:00+02:00 – 2026-04-27T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-27T20:00:00+02:00 – 2026-04-27T21:30:00+02:00

S’il est bien un lieu entre tous associé aux contes pour enfants, c’est la forêt. Excellents narrateurs en musique de ces histoires universelles, Schumann et Ravel sont réunis dans ce concert autour de contes : ceux de Ma mère l’Oye de Ravel ainsi que les tableaux forestiers de Schumann (Waldszenen). Dans cet univers boisé, les gazouillis d’oiseaux virevoltent avec légèreté. S’ajoutent tout naturellement à ce concert les Oiseaux exotiques de Messiaen et le Concerto en sol pour piano de Ravel.

Raphaël Merlin , direction

, direction Bertrand Chamayou, piano

PROGRAMME

Robert Schumann

Waldszenen op. 82 (arr. R. Breitenbach pour orchestre de chambre)

Olivier Messiaen

Oiseaux exotiques, pour piano et orchestre

Maurice Ravel

Concerto en sol pour piano

Ma mère l’Oye, suite pour orchestre

BFM – Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.locg.ch/selection/event/date?productId=10229271428036 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/bfm-batiment-forces-motrices/

Conçu comme un récital de piano géant, ce concert donne le vertige

© l’OCG, TWKS