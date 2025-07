Jardins insolites atelier d’écriture La Forge Honfleur

Jardins insolites atelier d’écriture La Forge Honfleur samedi 2 août 2025.

Jardins insolites atelier d’écriture

La Forge 25 Rue de la Foulerie Honfleur Calvados

Début : 2025-08-02 14:00:00

fin : 2025-08-09 17:00:00

2025-08-02 2025-08-09

Le C.A.U.E (centre d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Calvados) vous propose un temps d’écriture en nature avec l’auteure Marceline Putnaï du Labo des Histoires, pour mettre des mots sur la place des jardins dans nos vies.

Une visite avec l’artiste plasticienne Florence Marie vous plongera dans l’ambiance de ce lieu féérique qu’est La Forge à Honfleur. Une petite pause gourmande et conviviale est prévue en fin d’atelier.

Sur réservation places limitées durée 3h

La Forge 25 Rue de la Foulerie Honfleur 14600 Calvados Normandie communication@caue14.fr

English : Jardins insolites atelier d’écriture

The C.A.U.E (Centre d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Calvados) invites you to write in nature with author Marceline Putnaï from Labo des Histoires, to put into words the place of gardens in our lives.

A visit with visual artist Florence Marie will immerse you in the atmosphere of this magical place, La Forge in Honfleur. At the end of the workshop, there will be a short gourmet break.

Reservations required places limited duration 3h

German : Jardins insolites atelier d’écriture

Das C.A.U.E (Centre d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Calvados) bietet Ihnen eine Schreibzeit in der Natur mit der Autorin Marceline Putnaï vom Labo des Histoires an, um den Platz der Gärten in unserem Leben in Worte zu fassen.

Ein Besuch mit der bildenden Künstlerin Florence Marie lässt Sie in die Atmosphäre des märchenhaften Ortes La Forge in Honfleur eintauchen. Am Ende des Workshops ist eine kleine Pause für Feinschmecker vorgesehen.

Auf Reservierung begrenzte Plätze Dauer 3 Stunden

Italiano :

Il C.A.U.E. (Centro per l’architettura, l’urbanistica e l’ambiente del Calvados) vi offre la possibilità di scrivere nella natura con l’autrice Marceline Putnaï del Labo des Histoires, per tradurre in parole il posto dei giardini nella nostra vita.

Una visita con l’artista visiva Florence Marie vi farà immergere nell’atmosfera di questo luogo magico, La Forge a Honfleur. Al termine del workshop, ci sarà una breve pausa per gustare un delizioso pasto.

Prenotazione obbligatoria posti limitati durata 3h

Espanol :

El C.A.U.E. (Centro de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente de Calvados) le propone escribir en la naturaleza con la escritora Marceline Putnaï, del Labo des Histoires, para poner en palabras el lugar que ocupan los jardines en nuestras vidas.

Una visita con la artista plástica Florence Marie le sumergirá en la atmósfera de este lugar mágico, La Forge de Honfleur. Al final del taller, habrá una breve pausa para disfrutar de una deliciosa comida.

Reserva obligatoria plazas limitadas duración 3h

L’événement Jardins insolites atelier d’écriture Honfleur a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Honfleur-Beuzeville