Jardins ouverts à Éragny Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre Éragny

Jardins ouverts à Éragny Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre Éragny mercredi 20 août 2025.

Jardins ouverts à Éragny 20 – 29 août Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre Val-d’Oise

Certains ateliers accessibles sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-20T09:00:00 – 2025-08-20T18:00:00

Fin : 2025-08-29T09:00:00 – 2025-08-29T19:30:00

La maison Bernardin de Saint-Pierre sera en fête cet été ! Proposée par la Région Île-de-France, la 9e édition des Jardins ouverts vous invite à découvrir autrement le patrimoine naturel et culturel de la commune, du 20 au 29 août, avec une programmation artistique variée.

AU PROGRAMME :

Mercredi 20 août

Entrée libre – gratuit

14h à 18h – Après-midi jeux de société

Entrée libre – gratuit

Jeudi 21 août

Sur inscription – Tout enfant doit être accompagné d’un adulte

Sur inscription – Attention : places limitées, inscrivez-vous rapidement

Vendredi 22 août

Sur inscription – prévoir une tenue souple + un tapis

Entrée libre – ouvert à tous

Mercredi 27 août

10h – Petit déjeuner lecture avec les bibliothécaires

Entrée libre – gratuit

15h à 17h – Atelier « initiation au crochet »

Sur inscription – Attention : places limitées, inscrivez-vous rapidement

Jeudi 28 août

Sur inscription – Attention : places limitées, inscrivez-vous rapidement

15h à 17h – Atelier brodeuse numérique

Sur inscription – Attention : places limitées, inscrivez-vous rapidement

Vendredi 29 août

10h à 12h – Atelier brodeuse numérique

Sur inscription – Attention : places limitées, inscrivez-vous rapidement

17h30 à 19h30 – Initiation à la Salsa

Entrée libre – gratuit

Retrouvez également tout au long de la journée, l’exposition photographique de Sonia Lefevre, ateliers manuelles, jeux d’extérieurs… et bien plus encore !

Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre 31 rue Bernardin de Saint Pierre 95610 Eragny-sur-Oise Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 48 35 55 http://www.eragny.fr [{« type »: « link », « value »: « https://eragny.fr/agenda/jardins-ouverts-2025-eragny »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jardins-ouverts-2025/events/petits-dejeuners-lecture »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jardins-ouverts-2025/events/atelier-photo-2624676 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jardins-ouverts-2025/events/ateliers-creation-de-marionnettes »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jardins-ouverts-2025/events/atelier-yoga-559447 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jardins-ouverts-2025/events/initiation-a-la-danse-swing »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jardins-ouverts-2025/events/initiation-au-crochet-6430806 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jardins-ouverts-2025/events/atelier-brodeuse-numerique-9088444 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jardins-ouverts-2025/events/initiation-a-la-salsa-6319928 »}] Maison et jardin de Bernardin de Saint Pierre Accès PMR

La maison Bernardin de Saint-Pierre sera en fête cet été ! La 9e édition des Jardins ouverts vous invite à découvrir autrement le patrimoine naturel et culturel de la commune ! Jardins ouverts Éragny

© Éragny – Région Île-de-France