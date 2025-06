Jardins Ouverts en Île-de-France 9e édition Milly-la-Forêt 5 juillet 2025 07:00

Essonne

Essonne

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-31

2025-07-05

Animations estivales dans les jardins franciliens concerts, performances, ateliers et balades du 5 juillet au 31 août.

Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France

English :

Summer events in Ile-de-France gardens: concerts, performances, workshops and walks from July 5 to August 31.

German :

Sommerliche Veranstaltungen in den Gärten der Ile-de-France: Konzerte, Performances, Workshops und Spaziergänge vom 5. Juli bis 31. August.

Italiano :

Eventi estivi nei giardini dell’Ile-de-France: concerti, spettacoli, laboratori e passeggiate dal 5 luglio al 31 agosto.

Espanol :

Eventos estivales en los jardines de Île-de-France: conciertos, espectáculos, talleres y paseos del 5 de julio al 31 de agosto.

