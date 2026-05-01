Remilly Les Marais

Jardins ouverts pour le cerveau

10 Le Château de Montfort Remilly Les Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez soutenir la Recherche sur le Cerveau ! Les jardins nourrissent l’esprit… et font du bien à votre cerveau ! De belles rencontres dans des lieux dont la beauté est un facteur d’équilibre et de sérénité. Chaque année, les plus beaux parcs et jardins de France organisent dans leur lieu le Neurodon en permettant au public de venir les visiter. Ils reversent 2€ par ticket d’entrée à la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau.

La roseraie David Austin du château de Montfort y participe depuis plusieurs années, avec ses rosiers anglais très parfumés (plus de 400). Elle est en fleurs et c’est à cette période qu’elle est la plus belle.

Le ticket plein tarif vous donne également accès à la visite du château et du Village des années 1930 et ses miniatures animées. A partir de cette année, ce ticket offre une réduction sur un billet d’entrée au château de Chanteloup. Et coïncidence, le dimanche 31 mai, jour de fête des mères, chaque maman pourra emporter la rose de son choix. .

10 Le Château de Montfort Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie +33 6 49 32 94 27 lechateaudemontfort@gmail.com

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English : Jardins ouverts pour le cerveau

L’événement Jardins ouverts pour le cerveau Remilly Les Marais a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Saint-Lô